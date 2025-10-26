La carabela de Colón ya «navega» a toda vela

La réplica en pequeño tamaño de la carabela Santa María, el barco con el que el Cristóbal Colón descubrió América, ya está casi finalizada en el parque de Ánkar, en San Salvador de Poio.

Se trata del principal elemento de una nueva zona de juegos creada en el actual parque infantil, que ocupa unos 300 metros cuadrados. Estos días se ha completado a la carabela instalándole tres velas grandes y una pequeña, identificadas con las cruces rojas templarias, emblema de la Orden de Cristo, que financió el viaje hacia el nuevo mundo.

La propuesta de crear en esta parroquia poiense esta zona toma como referencia la temática coloniana, en relación con la cercanía de la Casa Museo de Cristóbal Colón. Además de esta carabela, se instalará una segunda embarcación más pequeña, para niños y niñas menores de seis años, con cuesta de escalada y tobogán.

El proyecto supone una inversión de 142.646,34 euros y la previsión inicial era que esté finalizada en este mes de octubre.

La carabela grande incluye diferentes zonas de juego a varias alturas, con elementos como toboganes, paneles trepadores, zonas de escalada, hamaca cama, timón, telescopio, mapa del tesoro, barra de bomberos, barriles o rompecabezas. Además, el parque incluirá columpios con asientos inclusivos y para bebés y juegos de temática marina.