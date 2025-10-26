La Audiencia ratifica la prisión para dos de los implicados en la pelea de Barcelos

La Audiencia de Pontevedra ha ratificado la medida de prisión provisional para al menos dos de los jóvenes detenidos por la violenta pelea con armas blancas ocurrida en la plaza de Barcelos de la ciudad el pasado 3 de junio, con tres personas heridas en una reyerta entre dos supuestas bandas juveniles. El suceso se desarrolló a plena luz del día y con la plaza repleta de niños y sus familias, lo que generó gran alarma y debate durante días en la ciudad.

Cuatro autos divulgados esta semana por el Poder Judicial mantiene la medida de encarcelamiento para dos de los supuestos implicados, así como la de libertad con cargos para otros dos. En total se practicaron seis detenciones, una de ellas en Cataluña, cuando uno de los jóvenes trataba de huir a Francia.

El primero de los autos rechaza los recursos y confirma la decisión del Juzgado número 3 de Pontevedra de enviar a prisión a un joven empadronado en Portonovo ante el «riesgo de fuga». Se indica que «consideramos que los indicios son múltiples y de una entidad incontestable, no solo por el contenido del atestado policial y por los reconocimientos fotográficos y declaraciones de algunas de las víctimas, sino especialmente por el contenido del vídeo, del que se desprende una participación directa y activa en la causación de las lesiones». Estos mismos argumentos se esgrimen en el otro implicado para el que se ratifica la prisión provisional, si bien se añade que «el hecho de que los integrantes de ambos grupos se conozcan lleva a considerar la medida adoptada como necesaria para evitar que se pueda atentar contra los bienes jurídicos de las víctimas de una forma todavía más grave a como ya se ha hecho o a poder influir en los testigos».

En los otros dos autos se rechazan los recursos de las víctimas y se mantiene la libertad con cargos para otros dos supuestos implicados. En un caso, se admite que estaba en el lugar de los hechos «pero habrá que demostrar su posición» y se arrojan dudas de que sea uno de los autores materiales de los apuntalamientos. Se añade que «aunque se trata de un ciudadano extranjero sin residencia legalizada en España, presenta signos de arraigo y convivencia familiar».

En el caso de otro individuo en libertad provisional, el auto de la Audiencia se dice que «los indicios sobre su participación activa en los hechos son prácticamente inexistentes. Ni se le identifica en el vídeo, ni ha sido reconocido fotográficamente por los testigos, salvo por uno que además manifiesta dudas» En todo caso, se la mantiene la condición de investigado.