Virgen de la O presenta una obra en el Principal
El Centro Méndez Núñez de la asociación de personas con discapacidad intelectual Virgen de la O, celebra el próximo miércoles la representación de «Fuenteovejuna». Con entrada gratuita, el Teatro Principal acogerá el encuentro a partir de las 18.00 horas buscando «romper estereotipos en defensa de la igualdad de las personas», anuncian.
