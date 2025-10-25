Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Virgen de la O presenta una obra en el Principal

El Centro Méndez Núñez de la asociación de personas con discapacidad intelectual Virgen de la O, celebra el próximo miércoles la representación de «Fuenteovejuna». Con entrada gratuita, el Teatro Principal acogerá el encuentro a partir de las 18.00 horas buscando «romper estereotipos en defensa de la igualdad de las personas», anuncian.

