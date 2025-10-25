Una unidad de Protección Civil de oro

El Concello de Poio hizo entrega ayer de su Medalla de Oro a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, una de las distinciones más altas con las que cuenta la institución para reconocer, ensalzar y agradecer la importante labor que desarrollan desde hace más de treinta años al servicio del vecindario.

Moldes entrega el diploma a Manuel Vicente. / R. V.

El acto institucional se celebró en el Casal de Ferreirós, y contó con la presencia del alcalde de Poio, Ángel Moldes; del delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera; del jefe del Servizo de Emerxencias en Pontevedra, Miguel Ángel Pérez Dubois, así como de miembros de la corporación municipal, vecinos y representantes de colectivos y entidades locales, que quisieron sumarse al homenaje y expresar su apoyo a los voluntarios.

El alcalde de Poio destacó la «admiración, respeto y profundo agradecimiento» del municipio hacia cada una de las personas que integran o integraron la agrupación a lo largo de estos treinta años. «Hablamos de un colectivo ejemplar, formado por hombres y mujeres que dedican su tiempo y esfuerzo, de manera totalmente altruista, para estar siempre del lado de la ciudadanía. Son los primeros en llegar ante cualquier emergencia, los que nunca fallan cuando se les precisa. Gracias a su altruismo, compromiso, entrega y generosidad, Poio es, sin duda, un municipio mucho mejor», señaló.

Explicó que la Medalla de Oro simboliza el reconocimiento público a una trayectoria «marcada por el servicio desinteresado, la entrega y la responsabilidad, valores que convierten a Protección Civil de Poio en un ejemplo para toda la sociedad. Poio puede estar orgulloso de su Agrupación de Protección Civil», y aseguró sentir «respeto y admiración, como cada uno de los colectivos, asociaciones y clubes de nuestro municipio».

En esta línea, puso en valor que «ellos siempre están ahí, a cambio de nada. Independientemente de la hora, cuando su ayuda es fundamental, en situaciones de emergencia; pero también en cualquier evento festivo, cultural o deportivo, renunciando a su tiempo de ocio para ofrecernos seguridad y protección al resto. Se exponen, renuncian, pero mantienen intacto su compromiso de servicio a la ciudadanía»

Durante el acto, el presidente de la Agrupación, Manuel Vicente, recogió la insignia y firmó en el Libro de Honor del Concello, en representación de todas las personas que a lo largo de estas tres décadas hicieron posible el funcionamiento de este servicio esencial. Durante su intervención, tuvo palabras de agradecimiento a las cerca de cuarenta personas que en la actualidad forman parte de la agrupación, pero también para todas aquellas que ya forman parte de su historia. Para ellas, pidió «la misma lealtad que cada día muestran los voluntarios con la ciudadanía», recordando que la suya es una labor voluntaria que, en muchas ocasiones, se confunde y se diluye entre el personal de las administraciones. Además, quiso dedicar también este reconocimiento a sus familias, «que pierden de estar con nosotros por esta afición que tenemos de destinar nuestro tiempo a ayudar a los demás. Tiempo que le restamos a ellos para intentar conseguir una sociedad mejor».

La concesión de la Medalla de Oro a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Poio fue aprobada de manera unánime por la corporación municipal en el pleno de 30 de septiembre , sesión en la que también se acordó otorgar esta misma distinción a la Guardia Civil de Pontevedra.

En la actualidad cuenta con más de 35 voluntarios y voluntarias, con edades comprendidas entre los 17 y los 66 años, «que están altamente formados en materia de emergencias, desde primeros auxilios hasta la coordinación de dispositivos en grandes eventos, convirtiéndose en un referente no solo en Poio, sino en toda Galicia».