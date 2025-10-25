Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Teatro sobre salud sexual en Afundación

Afundación trae «DeseXo», una obra teatral sobre salud sexual de Talía Teatro. Asistirán 650 estudiantes de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato. La obra trata temáticas como la pornografía, la influencia de las redes sociales y si «realmente sabemos relacionarnos desde la empatía y el respeto», argumentan desde la organización. El pase se realizará en el auditorio de la sede de Afundación en Pontevedra el próximo lunes a las 11.00 horas.

