Teatro sobre salud sexual en Afundación
Afundación trae «DeseXo», una obra teatral sobre salud sexual de Talía Teatro. Asistirán 650 estudiantes de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato. La obra trata temáticas como la pornografía, la influencia de las redes sociales y si «realmente sabemos relacionarnos desde la empatía y el respeto», argumentan desde la organización. El pase se realizará en el auditorio de la sede de Afundación en Pontevedra el próximo lunes a las 11.00 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Segunda mujer arrestada en un mes en Pontevedra por robar joyas en las casas donde trabajaba
- Pepe Solla: «Esta campaña va dirigida a más gente de la que somos conscientes»
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- Un dulce con alma
- Desalojadas cinco viviendas en Ponte Caldelas por un escape de gas
- El Botánico, un proyecto inclusivo
- Un vilagarciano acusado de agredir sexualmente a su expareja niega todos los hechos