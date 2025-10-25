Teatro sobre salud sexual en Afundación

Afundación trae «DeseXo», una obra teatral sobre salud sexual de Talía Teatro. Asistirán 650 estudiantes de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato. La obra trata temáticas como la pornografía, la influencia de las redes sociales y si «realmente sabemos relacionarnos desde la empatía y el respeto», argumentan desde la organización. El pase se realizará en el auditorio de la sede de Afundación en Pontevedra el próximo lunes a las 11.00 horas.