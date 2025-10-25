Próximo homenaje a las parejas que celebran sus bodas de oro

El Concello de Poio ya trabaja en el homenaje que cada año rinde a las parejas que celebran sus bodas de oro. Será el domingo 30 de noviembre en la Casa Rosada, y ya se iniciaron los contactos con los matrimonios que casaron en 1975 para invitarlos a este acto. En el caso de las bodas realizados en el municipio, ya están localizados, pero desde Servizos Sociais animan a que todas las parejas que residen en Poio desde hace años pero que se casaron en otro municipio a que se anoten antes de 7 de noviembre para poder sumarse a la celebración.