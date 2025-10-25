Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Próximo homenaje a las parejas que celebran sus bodas de oro

Será el 30 de noviembre en la Casa Rosada

REDACCIÓN

Poio

El Concello de Poio ya trabaja en el homenaje que cada año rinde a las parejas que celebran sus bodas de oro. Será el domingo 30 de noviembre en la Casa Rosada, y ya se iniciaron los contactos con los matrimonios que casaron en 1975 para invitarlos a este acto. En el caso de las bodas realizados en el municipio, ya están localizados, pero desde Servizos Sociais animan a que todas las parejas que residen en Poio desde hace años pero que se casaron en otro municipio a que se anoten antes de 7 de noviembre para poder sumarse a la celebración.

