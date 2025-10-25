El programa para ayudar a los cuidadores comienza con cuatro grupos

Manteniendo el foco en las personas cuidadoras, pero reforzando el número de grupos y el horario, así llega a Sanxenxo la segunda edición del programa Coidándote para Coidar una iniciativa pionera impulsada desde el Centro de Información á Muller. La concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, convocó ayer a las personas inscritas en los cuatro grupos para exponerle los objetivos de la actividad e incidir en que «no estáis solos en esta dura tarea, a veces, de cuidar».

El programa va dirigido a personas cuidadoras no profesionales y dotarlos de herramientas prácticas y emocionales, fomentar hábitos saludables y, sobre todo, crear una red de apoyo mutuo que les permita afrontar el cuidado sin descuidarse a sí mismos.