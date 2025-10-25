Preocupación del taxi en Pontevedra ante los VTC: «A la larga desapareceríamos»

Cada vez es más habitual la presencia de vehículos de transporte con conductor o VTC en las ciudades, como pueden ser Uber, Cabify o Bolt. Los trabajadores de estas empresas realizan los mismos servicios que los taxistas, pero la diferencia principal es la tarifa dinámica a la que se acogen, que varía en función de la demanda, mientras que los taxis presentan una tarifa fija.

Según señala el presidente de la asociación de taxistas de la provincia de Pontevedra, Javier Filgueira, los VTC pueden realizar trayectos interurbanos, pero no pueden recoger personas en los núcleos de las ciudades, mientras que los taxis sí que tienen ese permiso en la urbe de su licencia, pudiendo efectuar recorridos tanto urbanos como interurbanos. No obstante, Filgueira señala el conocimiento de vehículos de este tipo que cometen infracciones en este sentido, dando lugar a una competencia desleal entre taxis y VTC.

Asimismo, Filgueira apunta que varios VTC ya han sido sancionados, pues los conductores cuentan con «una hoja de ruta que tienen que cubrir, donde aparece el itinerario». De esta manera, las autoridades competentes pueden comprobar si existe o no infracción. Además, en varios casos son los propios clientes los que informan del recorrido realizado.

Por su parte, el presidente de la asociación a nivel municipal, David Suárez, indica que la mayoría de los VTC que están en Galicia no tienen permiso. «He visto personalmente a alguno recogiendo gente en hoteles, pero no puedo ir allí y decirles que qué hacen aquí», añade.

Además, destaca su preocupación por el aumento de la presencia de estas empresas: «Pueden generar un impacto económico negativo muy grande para los taxistas. No creo que pase ni un mes ni dos, pero a la larga desapareceríamos porque ellos tienen una tarifa dinámica», expresa. Entonces, finalmente, obtendrían el monopolio del servicio y «probablemente subirían los precios».

Por otro lado, Suárez también destaca el intrusismo que hay en la profesión. Se trata de particulares que «cobran lo que les parece, normalmente de más» y dañan la imagen del sector. Concretamente en este aspecto, Filgueira se centra en el Camino de Santiago: «Ahí debería de haber más control, porque hay particulares o trabajadores de albergues que se aprovechan de los peregrinos que están haciendo el Camino, sobre todo de la gente extranjera».

Con relación a una posible convivencia entre taxistas y trabajadores de VTC, Javier Filgueira declara que sería posible «si se compite legalmente», pero que desgraciadamente nunca se daría esa situación.

Ausencia de exámenes

Entre los problemas con los que cuentan diariamente los taxistas, destaca la falta de realización de exámenes, según apunta el conductor José Luis Martínez.

Un hecho en el que coinciden los taxistas es que la demanda va en aumento. Por tanto, Martínez reclama que el Concello de Pontevedra convoque exámenes, pues «la última convocatoria fue en enero y la anterior hace dos años».

Sin esta prueba y, en consecuencia, el carné municipal, ni puede haber más taxistas emprendedores en la ciudad ni los ya existentes pueden contratar a más.

Por último, Martínez hace hincapié en las incidencias de los taxistas con los clientes, destacando que «el servicio debería ser cobrado antes para que se garantice», pues en ocasiones cuando llega al lugar de recogida, el cliente ya no está, por lo que el conductor pierde tiempo y dinero.

Las tarifas se incrementan en 2026

Ya es un hecho: las tarifa de los taxis se incrementarán «aproximadamente 6 céntimos», según comenta David Suárez, presidente de la asociación de taxistas de la ciudad de Pontevedra. Tras años sin realizar variaciones en el precio de las tarifas de estos vehículos, establecidas sobre la base de un reglamento y unas normas que aparecen recogidas en una ley autonómica, el incremento del precio de los servicios de taxi ya es una realidad. «La subida se solicitó a finales de 2023 y se espera que entre en vigor en 2026», expresa el presidente de los taxistas de la ciudad.

Sin embargo, en contraposición con los VTC, que presentan una tarifa dinámica y, en consecuencia, un precio variable en función de la hora a la que se solicita el servicio y de la demanda existente en ese preciso momento, los taxis presentan una tarifa fija que no puede ser variada de la manera en la que lo hacen los VTC. Por ello, en caso de que los taxistas quieran aumentar su tarifa, se deben reunir una serie de condiciones.

En primer lugar, tiene que haber subido el índice de precios de consumo (IPC) y, posteriormente, esta solicitud sobre el incremento de la tarifa debe ser aprobada por diferentes autoridades políticas, incluyendo al Concello correspondiente y a la Xunta de Galicia, tal y como señala Suárez. No obstante, el taxista indica que la tendencia en Pontevedra no es precisamente la de reclamar el incremento tarifario, argumentando que la próxima subida en los trayectos es la mitad de lo que podían haber subido, guiándose siempre en función de la variación del IPC. Además, llevaban años sin solicitar una nueva subida.