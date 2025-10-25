Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Cuntis anuncia 1,1 millones para el CPI Don Aurelio

REDACCIÓN

Cuntis

El PP anuncia que la Consellería de Educación reserva 1.107.841 euros para reformar el CPI Don Aurelio de Cuntis y atribuye esa partida a la «gestión realizada por la portavoz municipal, Isabel Couselo, desde su responsabilidad en la Xunta de Galicia». Añaden que «la rehabilitación integral y funcional del colegio público cuntiense ya comenzaba a ser necesaria con el objetivo de adaptar el centro al Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica para hacerlo más confortable y preparado para los retos de la educación de la próxima década».

