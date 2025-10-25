El PP de Cuntis anuncia 1,1 millones para el CPI Don Aurelio

El PP anuncia que la Consellería de Educación reserva 1.107.841 euros para reformar el CPI Don Aurelio de Cuntis y atribuye esa partida a la «gestión realizada por la portavoz municipal, Isabel Couselo, desde su responsabilidad en la Xunta de Galicia». Añaden que «la rehabilitación integral y funcional del colegio público cuntiense ya comenzaba a ser necesaria con el objetivo de adaptar el centro al Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica para hacerlo más confortable y preparado para los retos de la educación de la próxima década».