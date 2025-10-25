Pontevedra celebra a cuarta edición do Bótalle un conto
REDACCIÓN
O certame «Bótalle un conto» presentou a súa cuarta edición da man do edil de Normalización Lingüística, Demetrio Gómez, acompañado de Mar García, responsable da coordinación do proxecto.
García manifestou estar «orgullosa de que este sexa xa o cuarto ano». Anuncian que, a partir da semana que vén, «visitaremos centros culturais para captar en directo». O feito de gravar o conto «impón un pouco», aseguran.
Por iso,«queremos que nolo conten a nós e non estean pendentes da cámara», exclama. Adelantan que, este ano farán tamén fincapé nos centros de ensino para animar á rapazada a participar.
Por outro lado, Demetrio Gómez fixo un chamamento na procura «dos mellores contadores de Pontevedra, así que animamos as persoas interesadas a que se apunten», garantizando que «non hai que saber nada máis que ter unha historia».
As persoas interesadas poden realizar a inscrición ata o 6 de novembro en apuntate.pontevedra.gal ou no 651 720 350 de 9.00 a 14.00 horas.
Como novidade nesta edición, a organización fai un chamado á mocidade, polo que «están contempladas as gravacións en centros de ensino e premios de natureza axeitada á rapazada menor de 18 anos», cuentan.
As historias terán unha duración máxima de 4 minutos e estarán contadas en galego. O xurado, formado por contadores profesionais, realizará unha escolla dos dez contos que participarán na final, que será aberta ao público o 13 de decembro ás 19.00 horas. As catro pezas mellor valoradas optan a unha cea para dúas persoas no caso dos maiores de idade e un vale para mercar libros ou material en galego no comercio local, para os menores.
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Segunda mujer arrestada en un mes en Pontevedra por robar joyas en las casas donde trabajaba
- Pepe Solla: «Esta campaña va dirigida a más gente de la que somos conscientes»
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- Un dulce con alma
- Desalojadas cinco viviendas en Ponte Caldelas por un escape de gas
- El Botánico, un proyecto inclusivo
- Un vilagarciano acusado de agredir sexualmente a su expareja niega todos los hechos