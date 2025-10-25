Plan de tráfico en Caldas por la carrera ciclista de «vellas glorias»

La carrera ciclista de «vellas glorias» que se celebra esta tarde en Caldas obliga a aplicar cierres y desvíos de tráfico con un dispositivo de la Policía Local y Protección Civil. Las personas que transiten por la N-550 -dirección Norte-Sur- van a ser desviadas por la variante, al igual que aquellas que vengan de la N-640 dirección Cuntis-Vilagarcía para evitar el casco urbano. El tráfico que circule en dirección Santiago-Vilagarcía podrá discurrir con normalidad.

Los cortes de tráfico para habilitar el circuito se realizan desde las 16.00 horas de hoy sábado y se prolongarán hasta el fin de la carrera.