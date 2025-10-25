Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plan de tráfico en Caldas por la carrera ciclista de «vellas glorias»

REDACCIÓN

Caldas

La carrera ciclista de «vellas glorias» que se celebra esta tarde en Caldas obliga a aplicar cierres y desvíos de tráfico con un dispositivo de la Policía Local y Protección Civil. Las personas que transiten por la N-550 -dirección Norte-Sur- van a ser desviadas por la variante, al igual que aquellas que vengan de la N-640 dirección Cuntis-Vilagarcía para evitar el casco urbano. El tráfico que circule en dirección Santiago-Vilagarcía podrá discurrir con normalidad.

Los cortes de tráfico para habilitar el circuito se realizan desde las 16.00 horas de hoy sábado y se prolongarán hasta el fin de la carrera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents