Olga Viza sobre mujer y periodismo hoy día: «Aún estamos a pico y pala»

La novena edición del foro «As mulleres que opinan son perigosas», nacido en Pontevedra en 2018, calienta ya motores para volver a ofrecer un espacio en el que dar voz a las mujeres del ámbito de la comunicación tanto local como nacional. Aunque la cita no se celebrará todavía hasta el mes de marzo, este sábado se celebró un acto en el que se recordó la trayectoria de esta iniciativa, puesta en marcha en su día por dos periodistas pontevedresas, Susana Pedreira y Diana López Varela, y se presentó la publicación «Cen mulleres que opinan. Un diario de opinións perigosas».

Con una tirada de 1.500 ejemplares e ilustraciones de Bea Gregores, recoge los testimonios de aquellas participantes en este foro en sus primeros ocho años.

La presentación contó con una charla con seis comunicadoras. Además de las dos organizadoras, estuvieron las periodistas a nivel nacional Olga Viza y Marta García Aller y a nivel local María Varela y María Hermida.

Todo un referente

Fue, precisamente, la presencia de Olga Viza, uno de los rostros más conocidos del periodismo español, especializada en el ámbito deportivo, la que provocó más tirón en esta convocatoria. Y sus palabras, una vez más, no defraudaron a los asistentes.

Habló sobre la masculinización de determinadas áreas periodísticas, especialmente la deportiva, y criticó que todavía a día de hoy «a algunos les chirríe escuchar cantar un gol a una voz femenina».

Viza, que participó en «As mulleres que opinan» en 2024, consideró que «no se ha movido prácticamente nada en un año».

Afirmó que en algunos ámbitos de la comunicación «si hay alguna chica que hace narración ya están tranquilos» y opinó que esto no es suficiente. Sobre su propia experiencia, recordó que «empecé a hacer periodismo deportivo en 1978 y para mí, sencillamente, aquello era una oportunidad».

«Éramos tres en Madrid y dos en Barcelona. Éramos pocas, pero tuve la complicidad de mis compañeros, porque éramos todos iguales», dijo, celebrando que «la complicidad funcionó». En este sentido, confesó que «no tuve nunca la sensación de que estábamos haciendo algo extraño, era un ambiente sano».

Eso sí, reconoció que aunque ella y sus compañeras «fuimos de las primeras», «no parece tan fabuloso lo que vino luego». Así, dijo convencida: «Aún estamos a pico y pala».

Respecto al foro «As mulleres que opinan son perigosas», los definió como «un zapato a medida en el mensaje, el tono, la red...». Agradeció haber conocido a través de esta iniciativa local «a mujeres de las que no tenía ni idea».

«Si las mujeres no opinamos más es porque nos faltan los micrófonos» Marta García Aller — Periodista y escritora

Por su parte, la periodista y escritora Marta García Aller, que intervino en la primera edición de «As mulleres que opinan son perigosas» , reconoció que desde entonces algo se ha avanzado, «pero sigo reconociendo esa mirada tuerta porque no estamos representadas todas las mujeres que deberían, somos la mitad».

Recordó aquella primera entrega como «muy emocionante y subversiva». «Hace unos años era normal ver tertulias en las que solo participaban hombres y vosotras (a las organizadoras) pusisteis el pie en la pared». «Si las mujeres no opinamos más es porque nos faltan los micrófonos», valoró.

Asimismo, las periodistas pontevedresas María Varela y María Hermida hicieron un repaso sobre la comunicación a nivel local centrándose, respectivamente, en la maternidad y la salud mental y su impacto sobre las profesionales.

Público asistente a la presentación. | Rafa Vázquez

Éxito de convocatoria con el aforo completo

La convocatoria llenó el espacio acristalado del Edificio Castelao del Museo de Pontevedra, con capacidad para alrededor de un centenar de personas, entre las que ocuparon las sillas dispuestas y las que permanecieron de pie.

El espacio, en el que se regaló a cada asistente un ejemplar de «Cen mulleres que opinan. Un diario de opinións perigosas», se quedó pequeño en esta ocasión, de modo que fueron numerosas las personas que se quedaron con las ganas y a las que no se les permitió entrar, alrededor de entre 40 y 50.

En la entrada se formó una larga fila y también se escuchó alguna que otra queja cuando se les comunicó que se había completado el aforo y que no se permitía el acceso a nadie más. En el Sexto Edificio del Museo de Pontevedra es habitual que se organicen eventos tanto en esta zona acristalada como en el salón de actos, en el sótano, por lo que parte del público que se quedó fuera apeló a que «para próximas ocasiones que lo hagan abajo, porque vinimos con ganas de ver a Olga Viza y nos quedamos de puerta para afuera».