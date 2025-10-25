Nuevo «pique» entre Lores y Domínguez por los fondos de la Diputación

El alcalde, Miguel Fernández Lores, recriminaó ayer una vez más a Luis López, el presidente de la Diputación «la situación de grave discriminación» ante la ciudad de Pontevedra con referencia a las ayudas que recibe de la entidad, en comparación con otros años y municipios de menor población.

Así, mediante la aportación de datos extraídos de la contabilidad oficial de la Diputación, Lores reitera a López que se corrija esta situación en defensa del «estatus y la dignidad de Pontevedra».

Por su parte, Rafa Domínguez, el portavoz del PP local, señala que se invierte más de un millón de euros mensuales en la ciudad y que la acusación está enfocada en la «campaña electoral» del BNG.