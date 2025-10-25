Nuevo «pique» entre Lores y Domínguez por los fondos de la Diputación
Pontevedra
El alcalde, Miguel Fernández Lores, recriminaó ayer una vez más a Luis López, el presidente de la Diputación «la situación de grave discriminación» ante la ciudad de Pontevedra con referencia a las ayudas que recibe de la entidad, en comparación con otros años y municipios de menor población.
Así, mediante la aportación de datos extraídos de la contabilidad oficial de la Diputación, Lores reitera a López que se corrija esta situación en defensa del «estatus y la dignidad de Pontevedra».
Por su parte, Rafa Domínguez, el portavoz del PP local, señala que se invierte más de un millón de euros mensuales en la ciudad y que la acusación está enfocada en la «campaña electoral» del BNG.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Segunda mujer arrestada en un mes en Pontevedra por robar joyas en las casas donde trabajaba
- Pepe Solla: «Esta campaña va dirigida a más gente de la que somos conscientes»
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- Un dulce con alma
- Desalojadas cinco viviendas en Ponte Caldelas por un escape de gas
- El Botánico, un proyecto inclusivo
- Un vilagarciano acusado de agredir sexualmente a su expareja niega todos los hechos