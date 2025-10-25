El Museo rinde homenaje a Ruibal

Hace 100 años nació en Xeve José Ruibal, escritor que alcanzaría relevancia internacional como uno de los grandes renovadores del teatro contemporáneo en el último tercio del siglo XX. Ahora, el Museo le rinde homenaje con la exposición ‘José Ruibal. Un escritor de centenario’, que ayer abrió sus puertas hasta el 18 de enero en el claustro del Edificio Sarmiento.