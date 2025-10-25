El Museo rinde homenaje a Ruibal
Hace 100 años nació en Xeve José Ruibal, escritor que alcanzaría relevancia internacional como uno de los grandes renovadores del teatro contemporáneo en el último tercio del siglo XX. Ahora, el Museo le rinde homenaje con la exposición ‘José Ruibal. Un escritor de centenario’, que ayer abrió sus puertas hasta el 18 de enero en el claustro del Edificio Sarmiento.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Segunda mujer arrestada en un mes en Pontevedra por robar joyas en las casas donde trabajaba
- Pepe Solla: «Esta campaña va dirigida a más gente de la que somos conscientes»
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- Un dulce con alma
- Desalojadas cinco viviendas en Ponte Caldelas por un escape de gas
- El Botánico, un proyecto inclusivo
- Un vilagarciano acusado de agredir sexualmente a su expareja niega todos los hechos