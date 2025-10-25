Madrugada «movida» en el Umia: un coche hace un "recto" en una rotonda en Caldas y otro destroza tres contenedores en Cuntis

La pasada madrugada ha sido "movida" en las carreteras de la comarca del Umia y para los servicios de emergencia, con dos espectaculares accidentes, si bien sin daños personales. El primero de los accidentes se produjo sobre las 4.00 horas en pleno casco urbano de Cuntis, mientras que dos horas después era la N-550 en Caldas el escenario del segundo siniestro.

En Cuntis ocurrió en la circunvalación Don Aurelio, donde el conductor de un vehículo perdió el control y se salió de la vía, hasta acabar colisionando contra tres contenedores de residuos, uno de ellos de recogida de vidrio, cuyo contenido quedó esparcido por la calzada.

El único ocupante del coche no presenta lesiones de consideración, según explica el Servizo Municipal de Emerxencias, que acudió al lugar para atender al conductor y tratar de restablecer la normalidad en la calle.

Cuando aún se encontraban en este siniestro, el mismo servicio era avisado de un segundo accidente, esta vez en Caldas, en la rotonda de la N-550 en Arcos da Condesa.

Ocurrió poco después de las seis de la mañana y en este caso, un coche con cinco ocupantes hizo un "recto" en la glorieta. Circulaba en dirección a Pontevedra desde Caldas y en lugar de rodearla, la atravesó por el medio de parte a parte.

Las marcas en la calzada muestran la trayectoria recta del coche, que se paró al otro lado / Concello de Cuntis

Fue un agente de la Policía Local de Caldas que acudía a iniciar su jornada laboral el que se encontró con el accidente y dio aviso a los servicios de emergencia.

En la calzada quedaron las marcas del intento de frenar el coche justo antes de cruzar la glorieta y ninguno de los cinco ocupantes, todos ellos jóvenes, necesitó de asistencia sanitaria, según Emerxencias de Cuntis.