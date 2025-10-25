«Lecer en familia» recibió más de 7.300 peticiones para 2.954 plazas

La Diputación ha adjudico las 2.954 plazas para participar en el programa provincial «Lecer en Familia», que financia estancias de fin de semana en establecimientos hoteleros de la provincia de las que pueden disfrutar familias con menores a su cargo y que residan en la provincia de Pontevedra. Las salidas se realizarán en el último trimestre del año o en el primero trimestre de 2026.

En total se recibieron más de 7.300 solicitudes, ya que cerca de 4.400 han quedado sin plaza y pasan a formar parte de una lista de espera.