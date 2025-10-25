Defensa cifra en 115.000 euros el derribo de los cuatro chalés militares de Mollavao

El Ministerio de Defensa ya ha puesto en marcha el proceso de derribo de los cuatro chalés militares abandonados desde hace décadas en la calle Rosalía de Castro, en Mollavao. Con un presupuesto de 114.433 euros y un plazo de ejecución de dos meses, se trata del primer paso físico para cumplir el convenio urbanístico con el Concello para reordenar esa zona y el barrio de General Rubín. En 2023 se cerró el acuerdo que se considera definitivo y desde entonces el Ministerio de Defensa encargó diversos proyectos urbanísticos al respecto.

Se trata de cuatro viviendas de planta baja y primer piso situadas en la orilla norte de la calle. Enfrente hay otra barriada de viviendas en las que se han ejecutado otras de mejora y mantienen su uso. El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) ya ha solicitado al Concello los permisos para su demolición, tras décadas de abandono y en su lugar está previsto ejecutar una plaza pública, que pasaría a manos del ayuntamiento, si bien Defensa se quedaría con un solar colindante para albergar, si así se decide, un edificio de hasta cinco alturas con una superficie de 1.600 metros cuadrados. Con é se taparía una medianera del inmueble vecino.

El acuerdo con Defensa incluye la cesión de más de 3.848 metros cuadrados al Concello, destinados a una plaza pública y un vial que unirá Rosalía de Castro con Manuel del Palacio. Además, se reconocerá el uso educativo de un terreno de 116 metros cuadrados para el colegio Juan Sebastián Elcano, centro vinculado a Defensa.