Cuntis participa en Salamanca en un congreso de villas termales

Campos, a la derecha. | |

REDACCIÓN

Cuntis

El alcalde de Cuntis y vicepresidente primero de la Red de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias, Manuel Campos Velay, participó ayer en uno de los paneles centrales del XVIII Encuentro y Asamblea de la Red de Villas Termales que se celebra en Vega de Tirados y el Balneario de Ledesma (Salamanca).

El regidor de Cuntis dirigió la mesa redonda «Los Balnearios como espacios para la salud física y emocional», enmarcada en el Panel de Experiencias I: «Territorios termales en transformación: Innovación, salud y nuevos planteamientos para él futuro». El Concello de Cuntis también estuvo representado por el técnico de turismo, Manuel Martínez.

