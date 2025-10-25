Cuidar la imagen, parte del bienestar

La importancia de la imagen personal siempre es notable. No obstante, cuando se trata de enfermos encamados, parece que pierde relevancia su aspecto mientras están en el hospital.

Por ello, los alumnos del ciclo de Peinado y cosmética capilar se unieron a los de Cuidados auxiliares de enfermería, ambos del IES Frei Martín Sarmiento, para llevar a cabo un taller que incide en este aspecto tan relevante.

Se trata de la primera vez que juntan a dos ciclos diferentes en una misma actividad. «Buscamos que aprendan unos de los otros y que socialicen entre ellos», expresa la profesora del ciclo de Cuidados auxiliares de enfermería, Claudia Sillero.

Durante la sesión, las docentes de ambas disciplinas explicaron a una treintena de alumnos cómo se deben trabajar estos casos. El uso de toallas y plásticos protectores es clave a la hora de conservar la integridad de las camillas.

Sin embargo, lo más importante es el trato con la persona enferma. «Debemos evitar movimientos bruscos y mantener un contacto constante con ellos para ver cómo lo están llevando», enunciaba Patricia Diz.

Las alumnas de primer curso de Cuidados se estrenan con diferentes cabellos. / Gustavo Santos

Desde el centro aseguran que algunos alumnos del ciclo de Cuidados reclamaron esta formación tras sus primeras experiencias en el mundo laboral, ya que es un ámbito que «suele pasar bastante desapercibido», comentan.

Por ello, sostienen que «el plan es seguir repitiendo este formato con otros ciclos», potenciando la formación del alumnado en diferentes ámbitos.

«Aprendemos más y mejor»

Un alumnado que ha recibido de muy buena manera este taller. «Hacerlo no es lo mismo que leerlo, así te queda mucho más claro», garantiza Laura Iglesias, del ciclo sanitario.

Su compañera, Beatriz Barreiro, enuncia que «enseñarnos entre gente de nuestra edad está muy guay, lo hace más directo», coincidiendo con Daniel González, del ciclo estético, que afirma que le gustaría «poder seguir compartiendo estas experiencias con otros cursos».

Sobre el taller, las futuras auxiliares manifiestan que lo más complicado es «cómo tratar al paciente, sabiendo que le puedes hacer daño sin quererlo», apunta Estela González.

A su vez, a pesar de tratarse de un aspecto secundario en cuanto a los cuidados, «la imagen personal ayuda en la autoestima de los pacientes», cuenta Laura Iglesias.

El objetivo del equipo docente pasa por hacer los ciclos «más prácticos de lo que son y adaptarlos a la vida real», teniendo en cuenta que «es una de las fórmulas educativas que mejor funciona», mantiene Claudia Sillero.

Más allá de técnicas o materiales, la jornada recordó la importancia de la empatía y el valor humano, que siempre marca la diferencia a la hora de tratar a los que más lo necesitan.