Crece la vitrina del Poli Paco

El policía local Abelardo Martínez cuenta desde con un nuevo reconocimiento a su implicación en la movilidad segura tras recibir la Medalla extraordinaria a las Buenas Prácticas en Educación Vial a través de la Asociación de Técnicos en Educación y Seguridad Vial de Andalucía y la Fundación Smart Baby, en Coria del Río en el marco del VI Congreso Andaluz de Educación vial. «Me hace mucha ilusión porque Andalucía es una de las comunidades españolas referente en seguridad vial y que hayan pensado en mí para esta medalla me anima a seguir trabajando», explica.

Al acto asistieron el alcalde de Coria del Río, Modesto González; Luis Carlos Rodríguez, Fiscal de Seguridad vial de Andalucía, Ceuta y Melilla; Eduardo Barrero, presidente de Atesvan; Josep María Vallés, presidente de la Fundación Smart Baby; Asunción Grávalos, directora del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía y Natalia Izquierdo, fiscal de Seguridad de Córdoba.

Un nuevo premio que pone en valor la trayectoria del creador de la marioneta del Poli Paco para acercar desde hace años la seguridad vial a las aulas. Este es el tercer premio que recibe este año tras ser distinguido con la Medalla de Oro en Seguridad Vial en la quinta Convención Nacional de Policías Locales sobre Movilidad y Seguridad Vial en Valladolid y la Medalla de Oro en Educación Vial en el Congreso Global Mobility Call celebrado en Madrid.

Creado en 2012 también cuenta con la Medalla a la Seguridad Vial de Fesvial, el Premio RACE de Educación Vial o el galardón Ponle Freno.