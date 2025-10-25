«Creamos Saúde» roza los 2.000 participantes
El programa de sesiones divulgativas y degustaciones «Creamos Saúde Tour» involucró a más de un millar de personas mayores por toda Galicia. El proyecto de la Cruz Roja en colaboración con Vegalsa Eroski recorrió más de 600 kilómetros para pasar por seis localidades gallegas, Pontevedra entre ellas. Su parada en la capital provincial fue todo un éxito agotando más de 350 «fajitas» en menos de una hora desde su food truck.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Segunda mujer arrestada en un mes en Pontevedra por robar joyas en las casas donde trabajaba
- Pepe Solla: «Esta campaña va dirigida a más gente de la que somos conscientes»
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- Un dulce con alma
- Desalojadas cinco viviendas en Ponte Caldelas por un escape de gas
- El Botánico, un proyecto inclusivo
- Un vilagarciano acusado de agredir sexualmente a su expareja niega todos los hechos