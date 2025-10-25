«Creamos Saúde» roza los 2.000 participantes

El programa de sesiones divulgativas y degustaciones «Creamos Saúde Tour» involucró a más de un millar de personas mayores por toda Galicia. El proyecto de la Cruz Roja en colaboración con Vegalsa Eroski recorrió más de 600 kilómetros para pasar por seis localidades gallegas, Pontevedra entre ellas. Su parada en la capital provincial fue todo un éxito agotando más de 350 «fajitas» en menos de una hora desde su food truck.