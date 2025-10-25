Cotobade alerta del aumento de vertidos de residuos voluminosos
REDACCIÓN
Cerdedo-Cotobade
Cerdedo-Cotobade pone en marcha una campaña municipal de sensibilización ambiental bajo el lema «Non sexas igual de traste! Non os abandones» , con la que el Concello busca concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de evitar el abandono de residuos voluminosos y peligrosos en la vía pública y fomentar el uso responsable de los servicios municipales de recogida.
La iniciativa nace ante el incremento del vertido de residuos en espacios públicos y naturales, así como de la entrega a terceros no autorizados, «prácticas que tienen un impacto negativo tanto en medio ambiente como en la imagen del municipio», según denunció ayer el alcalde, Jorge Cubela. La recogida gratuita se puede solicitar en el teléfono 986 75 30 06.
