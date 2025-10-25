Los contenedores de aceite doméstico usado llegan al rural pontevedrés

Las parroquias de Lérez y Cerponzóns serán las primeras del rural en estrenar los contenedores de recogida de aceite usado doméstico en Pontevedra como los que ya se encuentran en pleno uso en el Mercado municipal. Así lo anunció el Concello de Pontevedra, que destaca que continúa avanzando «en la apuesta por la sostenibilidad y la economía circular».

Las primeras colocaciones serán este lunes a las 10.00 horas en la parroquia la rotonda de la iglesia de Lérez y a las 10.30 horas en el aparcamiento de la iglesia de Cerponzóns.

Estas ubicaciones no son casuales, ya que se han escogido espacios a los que habitualmente acude el vecindario como las iglesias o las casas de cultura para facilitar la recogida de este residuo, que en contacto con la naturaleza resulta muy contaminante.

La concelleira María Xosé Abilleira estará en estas primeras instalaciones y se entregarán embudos al vecindario presente para facilitar el correcto reciclaje.

Desde el gobierno local se recuerda que el procedimiento de reciclaje es muy sencillo: el aceite usado se deposita en botellas usadas de plástico de uno o dos litros, se cierran y se depositan en el contenedor.

Como se trata de una iniciativa promocional, en el resto de parroquias se entregarán los embudos a las asociaciones vecinales para que los repartan entre el vecindario.

Tras Lérez y Cerponzóns, a lo largo de la semana los contenedores llegarán a las parroquias de Alba (aparcamiento de la iglesia), Campañó (aparcamiento de la iglesia), Lourizán (Estribela, Praza de Os Praceres), Tomeza (aparcamiento de la iglesia), Marcón (aparcamiento de la Casa da Cultura), Salcedo (entorno del restaurante A de Paco), Verducido (aparcamiento de la iglesia), Santa María de Xeve (enfrente del aparcamiento de la iglesia), Santo André de Xeve (parque infantil de A Bouza, carretera de Campo Lameiro) y Bora (cruce de la entrada al Casino Mercantil).

Estos nuevos depósitos complementan a los ya instalados en el Mercado, respondiendo a una demanda preexistente en esa zona. La gestión y recogida del aceite está a cargo de la cooperativa de trabajo social Mulleres Colleiteiras, de Oleiros (A Coruña), que firmó un convenio de colaboración con la empresa PreZero, responsable de la gestión de residuos en Pontevedra. La cooperativa estima realizar rutas de vaciamiento semanalmente.

Responsabilidad

La concejala María Xosé Abilleira subrayó que «la extensión de este servicio al rural es fundamental para facilitar el reciclaje a toda la ciudadanía y para fortalecer nuestro compromiso social y ambiental, en línea con la campaña Responsables, recientemente presentada por el Concello y que marca nuestra acción de gobierno».

Este despliegue se enmarca, asimismo, en la renovación integral de los servicios de gestión de residuos de Pontevedra. El gobierno local ya renovó la practica totalidad de los contenedores de papel (azules) y ya comenzó a colocar los 498 nuevos amarillos para envases ligeros, siguiendo la hoja de ruta establecida desde el ámbito urbano hasta el rural.