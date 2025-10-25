La ciudad acoge unas jornadas para los amantes de la carne

La Churrasquería Varela organiza durante los próximos meses una serie de encuentros con los mejores parrilleros del país con el objetivo de convertirse en un «templo de la carne», aseguran. De la mano de Discarlux, distribuidora del producto, han fijado el primer encuentro para el próximo miércoles. Leo Cao, del restaurante Divino (A Coruña), dirigirá la brasa junto a Guillermo Martínez, del Abadesa (Burgos) en el estreno de esta campaña.