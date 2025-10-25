Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ciudad acoge unas jornadas para los amantes de la carne

La ciudad acoge unas jornadas para los amantes de la carne | GUSTAVO SANTOS

La ciudad acoge unas jornadas para los amantes de la carne | GUSTAVO SANTOS

La Churrasquería Varela organiza durante los próximos meses una serie de encuentros con los mejores parrilleros del país con el objetivo de convertirse en un «templo de la carne», aseguran. De la mano de Discarlux, distribuidora del producto, han fijado el primer encuentro para el próximo miércoles. Leo Cao, del restaurante Divino (A Coruña), dirigirá la brasa junto a Guillermo Martínez, del Abadesa (Burgos) en el estreno de esta campaña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents