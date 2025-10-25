La cifra de donantes de órganos bate récord en Pontevedra: diez en lo que va de este año
Siete de ellos fueron sometidos a asistolia controlada, mientras que los otros tres fallecieron por muerte encefálica
La negativa familiar se mantiene estancada en el 20% de potenciales donaciones, frustrando nuevas oportunidades
La incorporación de la asistolia controlada en la donación de órganos en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha producido una interesante mejoría de las cifras de donantes. Y los hechos son que solamente en lo que va de este año, se ha alcanzado una cifra récord en donantes, con diez.
El Hospital Provincial de Pontevedra acogió ayer el acto de presentación de una exposición de carteles escolares sobre donación y trasplantes, un evento en el que, entre otros, estuvo el coordinador de trasplantes del Complexo Hospitalario de Pontevedra, Ignacio Cenoz Osinaga.
Al ser preguntado sobre la actividad en este sentido a lo largo de este año, avanzó que este 2025 «hemos tenido en Pontevedra diez donantes, un número muy superior a los que hemos tenido en los últimos años».
En este sentido, agradeció desde la Oficina de Coordinación de Trasplantes «la generosidad de todos los familiares, así como a todas las iniciativas de divulgación como las que lleva a cabo Adrovi (Asociación de Donantes y Receptores de Órganos de Vigo)».
«Es un número de donantes alto para lo que suele ser esta ciudad», reconoció.
Estos donantes han supuesto que otras personas hayan podido recibir al menos dos corazones, seis pulmones, hígados, riñones... «Ha habido muchos pacientes que han recibido estos órganos procedentes de Pontevedra», celebró.
Paro cardíaco esperado
El principal factor que ha influido en el aumento de cifras es la asistolia controlada, un tipo de donación de órganos que se realiza tras la retirada planificada de los soportes vitales en pacientes con pronóstico no favorable, lo que lleva a un paro cardíaco esperado. En la donación en asistolia, se requiere que se produzca la parada del corazón y tiene que hacerse en quirófano. Son un tipo de pacientes que han llegado al final de su vida y para los que el soporte vital ya no es útil.
La diferencia es que se produce una muerte circulatoria, no encefálica, como era lo habitual.
«La generosidad de la población no se puede ignorar, porque es muy importante, pero también es cierto que este 2025 ha habido más situaciones en las que se ha podido hacer este tipo de donación, que para nosotros es relativamente nueva», afirmó Ignacio Cenoz.
Asimismo, recordó que ya en el año 2024 el Hospital Montecelo contaba con esta técnica, pero no con pacientes adecuados para ella.
La primera donación en asistolia controlada tuvo lugar en enero de este 2025, a un paciente de 72 años. A él le siguieron otros seis más hasta el momento, por lo que no se descarta que la cifra siga aumentando hasta que acabe el año.
Los otros tres restantes, hasta completar la cifra de diez, fallecieron por muerte encefálica.
En todo caso, esta decena supera con creces la cifra del año pasado, con cinco potenciales donantes que finalmente se quedaron en tres, así como los de períodos anteriores.
Tal y como indica Ignacio Cenoz, «la mayoría de los donantes supera los 60 años en toda España y en nuestro caso también». «La donación en asistolia permite incrementar el número de donantes porque algunos de esos pacientes nunca iban a hacer muerte encefálica y no se iban a poder utilizar los órganos».
Informar a la población
Respecto a la negativa familiar, el coordinador de trasplantes del CHOP informó de que se da en un 20% de los casos de posibles donantes. «Por eso damos charlas en los colegios, participamos en actos como este de hoy... porque sigue habiendo en torno a un 20% de negativas familiares y es algo que no se mueve en los últimos años», se lamentó.
Por su parte, Celso García Estévez, presidente de la asociación Adrovi y receptor de un hígado hace casi tres década, recordó que «pedimos a la ciudadanía que se conciencie, que se pueden salvar una, dos, tres... vidas». «Lo que debe hacer cada persona es hablarlo con su familia antes de que pase nada, porque es muy importante que ésta sepa lo que cada uno quiere hacer con su cuerpo», animó.
Un concurso para concienciar a los más jóvenes
La exposición itinerante del VII Concurso de Carteles para Escolares relacionado con la Donación y los Trasplantes puede visitarse hasta el próximo miércoles 29 de octubre de 2025 en la entrada principal del Hospital Provincial de Pontevedra. La iniciativa que ha dado lugar a esta exposición ha contado con la participación de 500 alumnos de toda Galicia de Educación Primaria y Secundaria. Los carteles ganadores son los que se exponen.
El presidente de Adrovi, Celso García Estévez, junto con el resto de responsables locales, provinciales y sanitarios intervinientes en este acto, destacó la importancia de continuar la labor de sensibilización de las personas más jóvenes para crear una conciencia social favorable al gesto solidario de la donación y los trasplantes. Puso en valor el trabajo desarrollado en los últimos años en Galicia por la Coordinadora Autonómica de Trasplantes de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS), y de todos los integrantes de la comunidad educativa gallega.
En esta VII edición destacó la alta calidad artística de los trabajos presentados al concurso de carteles. El primer premio de este año fue para el cartel «Doar é dar un abrazo de vida», del CEIP Castrelo de Miño (Ourense), mientras que el segundo recayó en «Tecendo vida», elaborado por el CEIP Plurilingüe de Vite (Santiago). También resultaron ganadores de este concurso los centros educativos de primer ciclo de la ESO IES Vilar Ponte de Viveiro (Lugo), con el cartel «Que o final dunha historia sexa o comezo doutras», y «A túa vida pode florecer noutro corpo», efectuado por el IES A Cachada de Boiro (A Coruña). En el XI Concurso de Cortometrajes recibieron el primer premio el CIFP Imaxe e Son de A Coruña con el cortometraje «Peixe Cebra» y el segundo el IES A Guía de Vigo con «Doa a túa luz, deixa o teu sinal».
Durante el acto se presentó también un calendario para el próximo año 2026 con los carteles de los concursos escolares, maquetado por Adrovi e impreso por la Diputación Provincial.
Suscríbete para seguir leyendo
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Segunda mujer arrestada en un mes en Pontevedra por robar joyas en las casas donde trabajaba
- Pepe Solla: «Esta campaña va dirigida a más gente de la que somos conscientes»
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- Un dulce con alma
- Desalojadas cinco viviendas en Ponte Caldelas por un escape de gas
- El Botánico, un proyecto inclusivo
- Un vilagarciano acusado de agredir sexualmente a su expareja niega todos los hechos