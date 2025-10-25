La cifra de donantes de órganos bate récord en Pontevedra: diez en lo que va de este año

La incorporación de la asistolia controlada en la donación de órganos en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha producido una interesante mejoría de las cifras de donantes. Y los hechos son que solamente en lo que va de este año, se ha alcanzado una cifra récord en donantes, con diez.

El Hospital Provincial de Pontevedra acogió ayer el acto de presentación de una exposición de carteles escolares sobre donación y trasplantes, un evento en el que, entre otros, estuvo el coordinador de trasplantes del Complexo Hospitalario de Pontevedra, Ignacio Cenoz Osinaga.

Al ser preguntado sobre la actividad en este sentido a lo largo de este año, avanzó que este 2025 «hemos tenido en Pontevedra diez donantes, un número muy superior a los que hemos tenido en los últimos años».

En este sentido, agradeció desde la Oficina de Coordinación de Trasplantes «la generosidad de todos los familiares, así como a todas las iniciativas de divulgación como las que lleva a cabo Adrovi (Asociación de Donantes y Receptores de Órganos de Vigo)».

«Es un número de donantes alto para lo que suele ser esta ciudad», reconoció.

Estos donantes han supuesto que otras personas hayan podido recibir al menos dos corazones, seis pulmones, hígados, riñones... «Ha habido muchos pacientes que han recibido estos órganos procedentes de Pontevedra», celebró.

Paro cardíaco esperado

El principal factor que ha influido en el aumento de cifras es la asistolia controlada, un tipo de donación de órganos que se realiza tras la retirada planificada de los soportes vitales en pacientes con pronóstico no favorable, lo que lleva a un paro cardíaco esperado. En la donación en asistolia, se requiere que se produzca la parada del corazón y tiene que hacerse en quirófano. Son un tipo de pacientes que han llegado al final de su vida y para los que el soporte vital ya no es útil.

La diferencia es que se produce una muerte circulatoria, no encefálica, como era lo habitual.

«La generosidad de la población no se puede ignorar, porque es muy importante, pero también es cierto que este 2025 ha habido más situaciones en las que se ha podido hacer este tipo de donación, que para nosotros es relativamente nueva», afirmó Ignacio Cenoz.

Asimismo, recordó que ya en el año 2024 el Hospital Montecelo contaba con esta técnica, pero no con pacientes adecuados para ella.

La primera donación en asistolia controlada tuvo lugar en enero de este 2025, a un paciente de 72 años. A él le siguieron otros seis más hasta el momento, por lo que no se descarta que la cifra siga aumentando hasta que acabe el año.

Los otros tres restantes, hasta completar la cifra de diez, fallecieron por muerte encefálica.

En todo caso, esta decena supera con creces la cifra del año pasado, con cinco potenciales donantes que finalmente se quedaron en tres, así como los de períodos anteriores.

Tal y como indica Ignacio Cenoz, «la mayoría de los donantes supera los 60 años en toda España y en nuestro caso también». «La donación en asistolia permite incrementar el número de donantes porque algunos de esos pacientes nunca iban a hacer muerte encefálica y no se iban a poder utilizar los órganos».

Informar a la población

Respecto a la negativa familiar, el coordinador de trasplantes del CHOP informó de que se da en un 20% de los casos de posibles donantes. «Por eso damos charlas en los colegios, participamos en actos como este de hoy... porque sigue habiendo en torno a un 20% de negativas familiares y es algo que no se mueve en los últimos años», se lamentó.

Por su parte, Celso García Estévez, presidente de la asociación Adrovi y receptor de un hígado hace casi tres década, recordó que «pedimos a la ciudadanía que se conciencie, que se pueden salvar una, dos, tres... vidas». «Lo que debe hacer cada persona es hablarlo con su familia antes de que pase nada, porque es muy importante que ésta sepa lo que cada uno quiere hacer con su cuerpo», animó.