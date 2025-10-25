Caldas se suma a la convocatoria de un nuevo programa de empleo

Un año más, el Concello de Caldas de Reis se suma al Programa Integrado de Emprego 2025/2026, una iniciativa cofinanciada por la Xunta y Servicio Público de Empleo Estatal. En las convocatorias anteriores se registró un alto porcentaje de colocación de las personas participantes en el programa, que está dirigido a personas inscritas como demandantes de empleo y que cumplan con alguno de los siguientes requisitos: que tengan alguna discapacidad, en riesgo de exclusión social o beneficiarias del tramo de inserción de la renta de inclusión social de Galicia, mayores de 52 años, menores de 30, mujeres e inmigrantes. Además de Caldas de Reis, también forman parte del programa Cuntis, Barro, Portas, A Estrada y Moraña.

Las personas censadas en el municipio caldense que cumplan con estos requisitos y estén interesados en apuntarse en alguna de las actividades que se llevan a cabo a través del PIE podrán obtener más información en el Centro de Información á Muller (CIM), en las dependencias de Servizos Sociais o en el número de teléfono 986530814.