Una animalada de feria

Los amantes de los animales tienen hasta el domingo una cita ineludible en el recinto ferial de Pontevedra, que acoge el III Salón de Animais de Compañía de Galicia. Se trata de un evento en el que se acercará a diferentes especies a la población, fomentando el respeto hacia ellas y la adopción. Cuenta con el apoyo del Concello de Pontevedra y la Xunta de Galicia y se puede visitar de 11 a 14 horas y de 16 a 20.30 horas.

Ejercicios de «agility» con perros abrieron ayer la programación de esta feria, que se prolongará tres días y en la que también hay varios puestos de empresas, emprendedores y asociaciones protectoras.

El programa para hoy sábado comenzará con una vistosa actividad de habilidades caninas a las 11 horas a cargo de Diverticans y D’Can, a la que seguirá otra de obediencia a las 12.

A las 13 horas los perros participaran en ejercicios con disco («frisbee»), mientras que a las 14.30 horas se repetirá con el «agility».

La feria también incluye coloquios y experiencias, de modo que a las 16.30 horas de hoy sábado se celebrará una mesa redonda sobre emprendimiento y a las 18 horas se ofrecerá una charla para profesionales sobre casos clínicos y radiografías en perros y gatos.

«Vaia pelos!», centrada en los cuidados para el pelo de los animales de compañía cerrará la programación del sábado a las 18 horas.

El domingo será más madrugador, por lo que desde las nueve de la mañana se podrá disfrutar de los ejercicios de «agility» en pista. Y a las 12 horas, se orientará sobre educación canina en positivo, con Félix Canedupo: «Positivo non permisivo».

Uno de los puestos de protectoras participantes en la feria. / GUSTAVO SANTOS

Concurso y adopciones

A las cinco de la tarde del domingo tendrá lugar el «Concurso para mascotas». Todos los interesados se pueden inscribir en infodiverticans@gmail.com, indicando el nombre del dueño, el del animal, tipo de animal y la categoría en el que se desea inscribir: más educado, más simpático, mejor peinado, más peculiar y mejor disfraz. La entrada es libre.

Media hora después, a las 17.30 horas, se desarrollará un interesante coloquio sobre la velutina, avispa asiática, y su afectación a nivel autóctono. Será impartida por Aecam.

Las asociaciones protectoras de perros y gatos tendrán su momento a las 18.30 horas con el desfile «Adopta», en la que se presentará a animales que buscan familia. Pondrá el broche de oro a la tercera edición del salón la gran exhibición de cierre, a las 19.30 horas.