La alcaldesa y la cúpula policial analizan los datos de seguridad

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, recibió ayer al Jefe Superior de la Policía de Galicia, Pedro Jesús Pacheco Carrasco, acompañada del Comisario Provincial de la Policía Nacional, Juan José Díaz Jiménez, y del Inspector Jefe de la Policía Local, Benigno Blanco Area. Durante el encuentro, analizaron los aspectos relativos a la seguridad ciudadana en Marín, «tanto en lo que respecta a todo lo alcanzado gracias al trabajo de los cuerpos de seguridad como con respeto a los retos que es preciso afrontar en esta materia», según señala el Concello.
