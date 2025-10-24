La veterana actriz Petra Martínez será la tercera presentadora de los Premios Feroz 2026 en Pontevedra

La veterana actriz Petra Martínez, de 81 años y muy popular por la serie "La que se avecina", será la tercera presentadora de la gala de los Premios Feroz 2026 que por segundo año consecutivo se celebrará en Pontevedra, el sábado 24 de enero en el Pazo da Cultura. Petra ha manifestado que se encuentra “feliz, muy feliz de presentar… todo esto me lleva a momentos maravillosos, recuerdos de un Feroz que está en un lugar especial en mi casa y que supuso algo muy bonito para mí”.

Se une a Samantha Hudson y a Antonio Durán ‘Morris’ para conducir la gala de los Feroz 2026 y próximamente se desvelará el nombre de la cuarta (y última) persona que formará el cuarteto de presentadores y presentadoras.

La actriz pronunció un discurso mítico en 2022, en el que reivindicó la masturbación de las mujeres maduras, tras recoger el Feroz a Mejor actriz protagonista de una película por ‘La vida era eso’. Y en la primera edición de los premios de la AICE fue nominada en la categoría de actriz de reparto por la película ‘Todas las mujeres’.

Con una amplísima trayectoria en teatro, televisión y cine, en sus inicios destaca su participación en el grupo de teatro independiente Tábano, y recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2010 como parte del grupo teatral Uroc. En 2022 obtuvo junto a Juan Margallo el Premio Nacional de Teatro en reconocimiento a toda una trayectoria que en 2025 fue distinguida nuevamente con el galardón de Honor de los Premios Max. En la pequeña pantalla, es conocido por todos su papel de doña Fina en ‘La que se avecina’, serie a la que se incorporó en la octava temporada como personaje fijo (y está a punto de estrenarse la 16ª entrega). En cine ha participado en películas que forman parte de la historia del cine español y con grandes directores como Jaime Rosales, Miguel Albadalejo, Achero Mañas, Mateo Gil, Pedro Almodóvar, Víctor Erice, José Luís Gª Sánchez y Manuel Gutiérrez Aragón… demostrando una gran versatilidad interpretativa.

Los Premios Feroz 2026, que destacan lo mejor de la producción audiovisual española del año para la prensa especializada, están patrocinados por el Concello de Pontevedra, así como por Legado Ibérico, marca premium de ElPozo Alimentación y líder en el sector del ibérico. Además, cuentan con la colaboración de Audi —Vehículo Oficial—, Cafés Candelas —Café Oficial—, y la entidad de gestión de derechos de autor DAMA; con la financiación del Gobierno de España – Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura; y con la participación de Crea SGR.

La AICE es un grupo de alrededor de doscientos periodistas y críticos dedicados a informar sobre cine en televisión, radio, prensa e Internet de todo el país. Desde 2014 entregan los Premios Feroz para destacar lo mejor de la producción audiovisual española del año. La gala de 2025 ya se celebró en Pontevedra.