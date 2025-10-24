El turismo sigue en aumento en las Rías Baixas, en especial el internacional

La Diputación de Pontevedra que, con un crecimiento mensual, el 2025 está siendo el año de la internacionalización del destino Rías Baixas, pues según las estadísticas del INE, en el pasado mes de septiembre se incrementó un 10% el número de visitantes extranjeros con respecto al año pasado. Además, la provincia concentró en dicho mes al 34% de los visitantes que llegaron a Galicia.

Pese a que el turismo nacional sigue siendo el mayoritario en la provincia de Pontevedra con un 54%, los turistas extranjeros continúan creciendo en número, registrando una ocupación hostelera del 50% en el pasado mes.

Por otro lado, en lo que respeta a octubre, cerca de 20.000 peregrinos recorrieron los caminos de Santiago que atraviesan la provincia, lo que supone un incremento del 20%, Además, por primera vez, el Camino Portugués por la Costa, con 9.664 caminantes, se sitúa como la vía mas transitada, seguida del Camino Portugués, que registra un total de 9.448 peregrinos.