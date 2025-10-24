Retenciones por el asfaltado de la PO-308 a la espera del plan de tráfico del nudo da Barca

Diversas tareas de mantenimiento del firme en la carretera PO-308 entre el Pazo Besada y la rotonda de O Remo, provocaron ayer diversas retenciones en un vial con un elevado tráfico. Los trabajos estaban previstos para el pasado lunes, pero las lluvias obligaron a aplazarlos hasta ayer. Los atascos de ayer podrían ser un anuncio de lo que ocurrirá una vez se entre en la fase decisiva de reforma de la misma carretera en A Barca, desde el nudo del puente hasta Casal de Ferreirós.

Trabajos en la PO-308. | G. Santos

Estos trabajos comenzaron en septiembre pasado, hace más de un mes y apenas han tenido hasta ahora incidencia en la circulación rodada, pero se elaboró un plan de tráfico que se pretendía aplicar ya en octubre, si bien no hay fecha concreta para ello, que implicará habilitar un único carril de circulación en A Barca, el de salida de Poio hacia Pontevedra, mientras que se cerrará el de entrada.

Al tratarse de una avenida que discurre por la PO-308 (carretera de titularidad autonómica), por la que cada día circulan miles de coches, se pondrá en marcha un plan especial de tráfico teniendo en cuenta a los dos concellos afectados: Poio y Pontevedra. Y es que aunque están separados por el puente de A Barca, para muchos vecinos funcionan como un único municipio, con un tránsito continuo de personas a nivel laboral, educativo, sanitario...

En una reunión entre todas las partes implicadas hace varias semanas se acordó que el plan de tráfico se aplicará desde octubre, pero aún sin fecha fija, cuando para acceder desde Pontevedra a Poio se desviarán los coches por A Caeira o por el polígono de O Vao, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Sí seguirá realizándose de forma habitual la salida de Poio hacia la ciudad capitalina, a través de la PO-308. En el caso de los vehículos pesados, deberán ir obligatoriamente por O Vao.

Esta es la primera fase del proyecto de humanización de la carretera en San Salvador. La inversión es de 1,6 millones de euros y el plazo de ejecución de 12 meses.