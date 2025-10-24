Rescatan a un indigente que se cayó a Os Gafos en Ponte Boleira

Un indigente fue trasladado en la tarde de ayer al hospital tras ser rescatado por personal del 061 del tramo urbano del río de Os Gafos, en la zona de Ponte Boleira, al parecer a causa de su estado de embriaguez. No presentaba heridas graves, pero sí resultaba complicado sacarlo del río, por lo que el personal de 061 solicitó la colaboración de los Bomberos. Acudieron al lugar si bien finalmente no fue necesaria su intervención. El indigente vive por las inmediaciones del lugar del suceso.