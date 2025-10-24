Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ramallo se postula contra el machismo

María Ramallo, de Marín. | FdV

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, participó en la actividad «Cambia de bando» en el IES Illa de Tambo en el que un grupo de adolescentes reflexionaron sobre cuestiones que «a veces no detectamos y debemos combatir para luchar contra la violencia de género», claman desde la organización.

