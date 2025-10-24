Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Propuesta de uso para la finca das Cunchas

El PSdeG de Sanxenxo pretende destinar el espacio de la finca das Cunchas a la construcción de un aparcamiento público y un edificio de viviendas protegidas públicas ante la crisis de acceso a la vivienda en el municipio, con «precios de compra y alquiler por las nubes con rentas que superan los 800 euros».

