Profesionales de los centros de día analizan los retos del sector
Alrededor de 160 profesionales de los centros de día gallegos participarán mañana en la Finca Batacos en unas jornadas formativas organizadas por la Asociación de Centros de Día de Galicia en la que analizarán los nuevos retos del sector y cómo adaptarse a los cambios. La presidenta de la entidad organizadora, Lucía Couso, y el delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, inaugurarán las jornadas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares o Sidonie, en el Río Verbena 2026 de Pontevedra
- El deporte inunda las calles de Pontevedra, a pesar de la lluvia
- El Cuponazo de la ONCE deja en Cuntis un premio de 40.000 euros
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- Pepe Solla: «Esta campaña va dirigida a más gente de la que somos conscientes»
- Desalojadas cinco viviendas en Ponte Caldelas por un escape de gas