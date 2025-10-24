Profesionales de los centros de día analizan los retos del sector

Alrededor de 160 profesionales de los centros de día gallegos participarán mañana en la Finca Batacos en unas jornadas formativas organizadas por la Asociación de Centros de Día de Galicia en la que analizarán los nuevos retos del sector y cómo adaptarse a los cambios. La presidenta de la entidad organizadora, Lucía Couso, y el delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, inaugurarán las jornadas.