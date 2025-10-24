PP y PSOE aprueban la adjudicación por 10 años del servicio de basuras en Marín

Marín repite empresa de recogida de residuos urbanos. La firma Urbaser, que ya gestionaba el servicio, se ha hecho con el mayor contrato del Concello, que asciende a 17 millones de euros para la gestión del servicio durante los próximos 10 años. El punto se debatió este viernes en pleno y fue aprobado con los votos a favor del PP y del PSOE y el negativo del BNG. Ahora se abre un periodo de exposición y la adjudicación definitiva será en noviembre.

A este concurso se presentaron ocho empresas para el lote 1 (que engloba la recogida de basura) y tres para el lote 2 (que se refiere a la recogida de residuos textiles, reservado para centros especiales de empleo y/o empresas de inserción). Después de evaluar estas ofertas y aplicar los criterios de valoración que se incluyeron en los pliegos, la oferta de Urbaser es de 1.633.368,22 euros al año; y con respeto al lote 2, es la empresa Arroupa, vinculada a Cáritas.

Según destaca el gobierno local, «entre las mejoras se consigue el aumento de casi un 35% de la capacidad mínima de recogida entre los contenedores de todas las fracciones, llegando a casi cuatro millones de litros». También «se incluye en las islas el contenedor marrón, que sirve para recoger en exclusiva los residuos orgánicos, dejando el clásico colector verde para la fracción resto, favoreciendo una recogida cada vez más selectiva y que permita seguir trabajando en un Marín más verde y medio ambientalmente sostenible».

Además de la recogida específica de enseres, que seguirá funcionando como hasta ahora, dentro del nuevo contrato se incluye la dotación de la gestión de un Punto Limpio Móvil, que se irá desplazando por distintos puntos del municipio y» que facilitará el reciclaje de los residuos que deben depositarse en el mismo (pilas, móviles, baterías, cartuchos de tinta, cápsulas de café…, entre otros muchos ejemplos)».

También se instalarán tres nuevos contenedores de 30 metros cúbicos para el uso de las brigadas municipales y el mantenimiento de los depósito enterrados de la Rúa do Sol.

Dentro de la oferta de Urbaser, se proponen el aumento del número de contenedores y de los horarios de recogida, incluyendo los domingos en el casco urbano.

Otro de los puntos relevantes tiene que ver con el aspecto salarial de los trabajadores. El nuevo contrato supone la subrogación de la plantilla actual, compuesta por 14 personas trabajadoras a tiempo completo y una a media jornada. Pero, tal y como explicó la edil de Medio Ambiente, «debido a la falta de negociación desde 2019, fecha de la que tienen el convenio firmado, en estos momentos los salarios que percibe la plantilla están no solo por debajo del salario mínimo interprofesional, sino también de la media del que perciben trabajadores de otros municipios de nuestro tamaño y entorno».

Por eso, se realizó un cálculo de los costes aplicando unas posibles condiciones salariales para la plantilla que corrijan este déficit y que se cristalizó en una propuesta de aumento del 22% con respeto a la tabla de 2019.

Pese a que esta decisión cuenta con informes negativos tanto de Secretaría como Intervención, el gobierno local la considera «necesaria, puesto que es una situación de justicia social», por lo que fue incluida en los pliegos como una condición de especial ejecución.