Poio instala una nueva planta fotovoltáica

El diputado provincial , Javier Tourís, anuncio la instalación de una planta fotovoltática en el pabellón municipal de Poio. El 10% de esta energía irá destinada a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico que residan en un entorno de dos kilómetros. La instalación será financiada con fondos provinciales

