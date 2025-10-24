Poio instala una nueva planta fotovoltáica
El diputado provincial , Javier Tourís, anuncio la instalación de una planta fotovoltática en el pabellón municipal de Poio. El 10% de esta energía irá destinada a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico que residan en un entorno de dos kilómetros. La instalación será financiada con fondos provinciales
