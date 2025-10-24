Los peregrinos podrán degustar hoy 29 platos en el Mercado

El Concello invitó ayer y seguirá haciéndolo hoy a los peregrinos alojados en albergues de la Boa Vila a degustar gratuitamente 29 elaboraciones de cocineros locales. Hasta 30 peregrinos podrán probar el producto local en la primera planta de la Plaza a partir de las 19,30 horas con los cocineros de Fervella y Olmos Gastrobar.