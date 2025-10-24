Octubre, mes de la literatura

Tras el éxito de la primera edición, la Diputación de Pontevedra, a través del servicio de Xutentude, ha convertido octubre en el mes de la literatura con el II Encontro Pontevedra Literaria. Xuventude e Artes. Se trata de un espacio de intercambio de experiencias, motivaciones y consejos para la juventud de la provincia que tiene vocación escritora. Nacido para «dar respuesta al creciente interés de la juventud por la creación literaria y artística, esta segunda edición reúne a autores de la talla de Ledicia Costas, Jorge Volpi, Laura Ferrero y Manuel Jabois, para interactuar con las personas galardonadas en los nos Premios Provinciais á Xuventude, pero también con librerías, clubes de lectura, editoriales y amantes de la lectura. Además, se acompaña el programa de actividades complementarias relacionadas con la música y el cómic.

Tras la primera jornada de hace diez días con Arantza Portabales, María Oruña y Susana Fortes, ayer fue el turno de Ledicia Costas y Jorge Volpi. Aunque inicialmente iba a celebrarse en el espacio acristalado del edificio Castelao del Museo, la gran demanda llevó a trasladarlo a un escenario más amplio, el salón de plenos del Pazo provincial.

Ambos autores ahondaron en «Por que escribimos». Hoy viernes, con el aforo totalmente completo, se celebra la mesa redonda en la que Laura Ferrero y Manuel Jabois abordan cuestiones relacionadas con el periodismo y la ficción. En las dos sesiones el público tiene la oportunidad de formular preguntas e interactuar con los escritores.

Las dos mesas de debate son conducidas por la periodista Paula Montes y Andrea García pone la nota musical, con el piano como protagonista.