Mejoras lumínicas en la carretera de Almofrei

Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo-Cotobade ha llevado a cabo el replanteo de las obras de la carretera provincial de Almofrei. Se llevarán a cabo mejoras en «la seguridad y la calidad de los servicios», anuncian. El presupuesto total para el primer kilómetro y media de carretera es de 260.000 euros.

