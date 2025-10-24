Marín inicia la reforma del entorno de la antigua «dársena de chalanas»

Después de actuar en el fondo marino y en la zona de agua para acondicionar la antigua «dársena de chalanas» al inicio del paseo Alcalde Blanco, el Concello de Marín ha comenzado los trabajos de urbanización de todo su entorno, que «actualmente se encuentra totalmente degradado, para recuperar la conexión con el mar y apostando por reverdecer la zona», según el gobierno local. La dársena se acondicionó «como un espacio habilitado para las actividades náutico-deportivas» y el pasado verano se utilizó como «piscina» de agua salada. Esta obra generó en su día polémica por «alterar» el único vestigio marinero del casco urbano.

Este proyecto, que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística, financiado con los fondos Next Generation, del que se invertirán más de 330.000 euros, «permitirá impulsar este entorno y finalizar esa unión entre la acera que conecta la Plaza de España con el Paseo Alcalde Blanco, que hasta ahora estaba en una situación deteriorada, con un elevad número de coches e impidiendo cualquier atractivo o disfrute por parte de la ciudadanía», según subraya el Concello.

En la urbanizando de la zona se colocarán varios parterres. Según la alcaldesa, María Ramallo, el objetivo «es dotar a esta zona de mucho más verde para conseguir que sea agradable pasear por ella y que le dé continuidad a lo que estamos haciendo en otros puntos de esta parcela».