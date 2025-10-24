Jornada de orientación laboral para militares y reservistas

La Subdelegación y la Brilat, en colaboración con la Confederación de Empresarios y Aempe, celebraron ayer una jornada de orientación laboral para personal militar de tropa y marinería y reservistas de especial disponibilidad. En ella este personal próximo a abandonar las Fuerzas Armadas pudo conocer la oferta de puestos de trabajo de empresas de reconocido prestigio.