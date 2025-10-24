Dos instalaciones deportivas de Caldas disponen ya de paneles fotovoltaicos
J. Antepazo
Un total de 40 paneles fotovoltaicos se instalaron en el polideportivo y en la piscina municipal de Caldas de Reis con el objetivo de mejorar la eficiencia energética. El proyecto supuso una inversión de 18.823 euros por parte de la Diputación a través del programa DUS 5000. Esta instalación permite generar energía eléctrica para autoconsumo. Además, cuenta con un sistema de medición y registro de potencia y de los datos solares.
En concreto, se trata de una edificación de planta baja que cuenta con dos zonas de cubierta exentas de sombra. La superficie total bruta es de 800 metros cuadrados, donde se instalaron dos campos de 20 paneles solares de silicio monocristalino. Mediante este proyecto, Caldas consiguió un ahorro energético de más del 27% y económico de 2.100 euros en los últimos ocho meses.
