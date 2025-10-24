La Illa do Covo acoge el plan de preservación fluvial «Amiríos»
REDACCIÓN
Pontevedra
Más de 70 alumnos del CEIP Xunqueira II participaron ayer en una jornada de juegos y actividades ambientales que rubricaron la llegada a la Illa do Covo de la exposición itinerante «Amiríos», promovida por Amicos y financiada por Augas de Galicia.
Este proyecto busca concienciar a la sociedad de la necesidad de proteger y conservar los ecosistemas fluviales a través de la labor informativa de los agentes ambientales de Amicos.
Ocho de ellos y dos técnicas dirigieron las actividades con los escolares.
