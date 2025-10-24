El gran escritor injustamente ignorado

«En los años 60 y 70 fue el escritor pontevedrés de más fama universal, el más traducido, representado y con presencia en los medios internacionales». Xosé Enrique Acuña, comisario de la exposición «Un escritor de centenario», resume así el alcance de la obra de José Ruibal, un autor que renovó el teatro en el siglo XX. Fue considerado «un maldito» por el franquismo, que censuró su obra (paradójicamente solo podían representarse en espacios religiosos) y que, especialmente, fue reconocido en Estados Unidos, donde sus obras de teatro fueron traducidas, publicadas y estrenadas.

A Enrique Acuña le llama especialmente la atención que «no hay entrevista en la que no diga que nació en Xeve», cuando esta parroquia todavía no había sido anexionada al Concello de Pontevedra, «siempre dice que su obra tiene una gran connotación gallega»; así como el hecho de que sufrió la censura (algunos de sus originales se toparon con el veto radical del régimen, mientras que otros se representaron por medios de grupos de teatro popular o universitario, que lo convierten en una referencia) pero que incluso tuvo presencia en la prensa franquista, que aprovechaba su triunfo en Estados Unidos para recordar que en España continuaba siendo ignorado.

La hija del escritor, Ana Ruibal, acompañó ayer al comisario de la exposición, a la directora del Museo, Ángeles Tilve, y al vicepresidente de la Diputación, Rafael Domínguez, en la presentación de la muestra, y aseguró que su padre «estaría encantando… Me siendo muy bien, orgullosa y agradecida a Enrique Acuña».

Ana Ruibal cedió el archivo familiar para nutrir a la exposición de una amplísima selección de imágenes, originales, cuadros y primeras publicaciones de la obra de su padre. A estas obras se suman unas pocas cedidas por instituciones.

En general, la muestra propone un recorrido fotográfico, desde la ficha del instituto a la imagen del minutero de Vigo que documenta su salida de España. Tras formarse en la escuela de Artes y Oficios de Santiago e iniciarse como poeta, ligado al grupo de la colección Benito Soto, decide emigrar en 1950, descontento con el franquismo, y meses después entra en contacto con la colectividad exiliada.

La exposición recoge testimonios de la actividad política en Uruguay. Ruibal viaja como delegado a la Asamblea de Pueblos por la Paz celebrada en Helsinki en 1955 y, clandestinamente visita Polonia y la URSS.

La exposición abre hoy sus puertas y podrá visitarse hasta el día 18 del próximo enero

Es en ese periodo cuando comienza su novela en gallego, Triquiñóns, que edita ahora Galaxia en el centenario del nacimiento de Ruibal. Originales de obras teatrales, cartelería, trabajos que le dedicaron otros autores como Seoane o Isaac Díaz Pardo y, especialmente, vitrinas dedicadas a su éxito en Estados Unidos figuran en esta exposición.

Retornó a Galicia en 1960, donde es detenido y encarcelado por sus actividades antifranquistas. En la muestra también se presenta el manuscrito en el que relata su estancia en la cárcel. «Cuenta la investigación, el interrogatorio, y también la vida de los presos», explica Enrique Acuña, abordando temas como la homosexualidad, las drogas o el abuso de menores. Asimismo, forman parte de la muestra originales literarios, a la cabeza La máquina de pedir y El hombre y la mosca, sus obras más destacadas. También correspondencia con grandes figuras de su época, y documentos inéditos de su amistad con actrices como María Casares.

A partir de 1971 fija su residencia en Estados Unidos, donde imparte clases sobre su teatro en diferentes instituciones y universidades. A este éxito también contribuirían numerosos estudiosos de hispanistas que profundizan en su obra. La muestra destaca asimismo su paso por el Actor’s Studio, donde coincidió con Frank Corsaro y Norman Mailer.

Los últimos años de su vida los pasó en Vigo, donde residía su hermana, la pintora Mercedes Ruibal. Falleció en 1999 y ese mismo año se propuso al Concello de Pontevedra nombrarlo hijo predilecto. La propuesta no fue aceptada, y ni ninguna calle, instituto o centro cultural de su municipio lleva su nombre.