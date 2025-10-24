Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espectáculo «Señoras e señoras», esta tarde en el Teatro Principal

Las periodistas María Guerra y Mariola Cubells protagonizan este show irreverente y feminista. La cita será hoy en el Teatro Principal a las 20 horas con entrada gratuita. Servirá de anticipo a la presentación, mañana, de Cen mulleres que opinan.

