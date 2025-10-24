La escuela Crespo Rivas estrena nuevo acceso con su ampliación

Las obras de ampliación de la escuela de educación infantil Crespo Rivas se dieron por inauguradas esta mañana, mes y medio después del inicio del curso, y han propiciado, entre otros aspectos, el cambio de ubicación de la entrada al centro. El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, visitó junto al delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, la escuela en la que el gobierno autonómico realizó una inversión de 721.000 euros.

Los trabajos llevados a cabo por la adjudicataria Construcciones Castro permitieron crear una nueva aula y ampliar el suelo útil del centro casi 250 metros cuadrados. Una sala de profesores, una nueva aula de desdoble, el incremento de espacio de la sala de dirección y, sobre todo, la construcción de una sala de usos múltiples, son las novedades que presenta el Crespo Rivas de cara a la entrada del nuevo curso.

Además, dentro de la inversión realizada por la Xunta de Galicia se incluye la sustitución de la caldera de gasóleo por una de gas y la mejora de accesibilidad a las instalaciones.

El cambio de acceso supone que los cerca de doscientos alumnos del centro de educación infantil pasarán a acceder desde un lateral próximo a la piscina de Campolongo. El acceso principal estaba hasta ahora en el paseo sobre el río, una zona afectada por su vallado hace varios años. Román Rodríguez aseguró que «tiene más sentido la nueva entrada», aunque dejó entrever que en un futuro «se podría ajustar en función de las necesidades que se detecten». En el caso de que se produjese alguna complicación con el proyecto que busca destapar el río de Os Gafos, «se estudiarían nuevas opciones», comenta el titular de Educación.

Mientras tanto, los usuarios de cuarto, quinto y sexto de infantil cambiarán su rutina habitual de entrada accediendo por el lateral este del centro escolar.

La ya finalizada actuación en la escuela infantil Crespo Rivas se enmarca en una inversión que supera los 14 millones de euros.

Esta incluye intervenciones en una treintena de centros educativos de la ciudad de Pontevedra bajo el plan de nueva arquitectura pedagógica diseñado por la Xunta de Galicia.

Se suma a la intervención llevada a cabo en el Instituto Luis Seoane, que se amplió con un presupuesto de 723.000 euros.

Rodríguez quiso destacar las rehabilitaciones integrales del Instituto Valle-Inclán, por seis millones de euros, la del colegio Froebel, por 1,9 millones, y la del IES A Xunqueira I, que se llevó a cabo con 714.000 euros de inversión.

Otras actuaciones recientes en centros pontevedreses son la instalación de un ascensor en el IES A Xunqueira II (185.000 euros) o las obras de urbanización para acometida de agua en los centros integrados de Formación Profesional Montecelo y Carlos Oroza (110.000 euros).

En este último, también se llevó a cabo una mejora en las instalaciones eléctricas por valor de 177.000 euros.