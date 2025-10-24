Empresarios y Medio Ambiente analizan el impacto en la ría de la ley gallega de litoral
La conselleira repasó los nuevos retos y oportunidades que se presentan en Galicia tras tomar el control de la zona costera después de la aprobación de una ley «muy participativa»
La aprobación de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia con sus consecuentes retos y oportunidades fue el tema sobre el que giró el coloquio de la VI Jornada Triple Hélice. Desarrollado en el Liceo Casino de Pontevedra, el encuentro reunió a varias personalidades protagonistas en este ámbito y sirvió para debatir el impacto y efectos de la ley en la ría de Pontevedra, donde se concentra un buen número de edificaciones que, por ejemplo, podrían destinarse a usos turísticos que ahora no tienen. Participó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que repasó las diferentes fases del proceso de aprobación de una ley que considera «muy participativa», al haber contado con el apoyo de decenas de concellos y asociaciones.
«Tomar el control de nuestro litoral es lo mejor para Galicia», sostuvo Vázquez, exclamando que «no es un capricho, sino una necesidad». Tras ver cómo el Tribunal Constitucional falló a favor de Galicia, a pesar de los 72 artículos recurridos, «ya son varias las comunidades que están empezando a copiar nuestro modelo de autogestión, algo que parece preocupar en el Gobierno central», expresó.
Quiso añadir que el abanico tanto de oportunidades como de responsabilidades es «muy grande, por lo que queremos una costa viva y activa». Uno de los aspectos destacados es la «unificación de todos los procesos en una solicitud única», una opción que ya está operativa y agiliza los procesos respecto al pasado, donde se presentaban «cinco solicitudes diferentes».
Algunos retos pendientes de cara a la recta final del año son la unificación de tasas de servidumbre y dominio público marítimo-terrestre, que se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2026. Sobre este aspecto destacó que «no tenía sentido tener unas tasas para cada ámbito», asegurando que «eran distintas en Lugo, A Coruña y Pontevedra». También, presentan un procedimiento integrado para la obtención de títulos de intervención en el litoral. Esto permite que las licencias bajo el amparo de Costas tengan efecto directo y no se retrasen de uno a tres meses.
Una ría como la de Pontevedra, «tan rica y productiva, debe aprovechar al máximo sus recursos», refrendó la conselleira.
Arturo Ramírez: En Galicia hay 2.500 kilómetros de costa y más de 4.000 edificaciones»
El resto de ponentes ofrecieron sus pinceladas personales desde los diferentes puntos de vista de todo el cartel de ámbitos que se ven involucrados en esta ley. Rocío Pazos, delegada territorial del Banco Santander en Galicia, garantiza que «esta ley supone un antes y un después en la historia de Galicia». Destaca que, al contar con un marco normativo propio y claro, «las posibilidades para seguir creciendo y encontrar más oportunidades competitivas son muy altas».
Su compañero, Pablo de la Torre, responsable de negociaciones internacionales en el mismo banco, apunta a un «cambio de ciclo», mientras que Rosa Chapela, del Centro Tecnológico del Mar (Cetmar), reforzó su apoyo a la estrategia de la economía azul. La directora gerente del Cetmar señaló que el sector marítimo «ocupa el cuarto puesto en la lista de las principales actividades económicas de la comunidad», además de ver reflejada la producción acuícola en un 14% del total de la Unión Europea.
Por otro lado, el presidente del Foro Empresa Pontevedra, Arturo Ramírez, recordó que «por los más de 2.500 kilómetros de costa de Galicia hay más de 4.000 edificaciones», puntualizando por lo local a la hora de recordar que Pontevedra cuenta con «398 kilómetros de costa y 96 playas».
Ligado al ocio, la conselleira de Medio Ambiente subrayó la importancia de desestacionalizar el turismo, mencionando el caso del Camiño de Santiago. Buscan replicarlo en la costa ampliando plazos a locales y con la apertura de 52 sendas que cruzan desde Ribadeo hasta A Guarda.
