El Edificio Multiusos de Portonovo acogerá servicios municipales tras su remodelación

El presidente de la Diputación, Luis López, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, firmaron ayer el convenio de colaboración para la reforma del edificio Multiusos de Portonovo. El acuerdo, en el marco del Plan Extra, otorga al Concello 900.000 euros para financiar una obra valorada en 1,25 millones de euros, de la que las arcas municipales aportan los 357.600 euros restantes. La obra permitirá reubicar dependencias municipales, en especial la de Servizos Sociais y quizás Deportes, cuyo edil, Marcos Guisasola, participó también en la firma como diputado provincial.

El proyecto propone una nueva distribución para mejorar la funcionalidad y accesibilidad del edificio. En el semisótano se retirará el club de piragüismo, en la planta baja habrá un espacio multiusos y se ampliarán las instalaciones. La primera planta contará con un espacio multiusos con cocina para cursos con acceso propio, la segunda planta se destinará a zona de despachos y sala de reuniones para servicios sociales, en la tercera planta se procederá a la renovación de las aulas de la escuela de mayores, con servicios informáticos y audiovisuales; y la planta bajo cubierta albergará una sala de estudios. Además de la redistribución de usos se llevan a cabo una serie de mejoras en el edificio como la renovación de la cubierta, de la fachada y del aislamiento térmico; el cambio del pavimento interior y renovación de escalones y rodapiés; la instalación de carpintería, madera, metálica y vidrios, y pintura y la construcción de tabique de ladrillo.

Después de recordar que el plazo de presentación de proyectos para la segunda convocatoria del Plan Extra finaliza el próximo 4 de noviembre, Luis López indicó que la colaboración de la Diputación con el Concello de Sanxenxo no se limita únicamente al Plan Extra, ya que este año recibe alrededor de 2,3 millones a través de programas del servicio de Cooperación como el Plan +Provincia y el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, así como 2,1 para iniciar la contratación del proyecto de mejora de la movilidad peatonal en la carretera provincial que une las localidades de Noalla y Aios.