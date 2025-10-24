El Edificio Multiusos de Portonovo acogerá servicios municipales tras su remodelación
El alcalde firma con el presidente de la Diputación el convenio por el que el Concello recibe 900.000 euros para una actuación que permitirá ampliar las dependencias de Servizos Sociais
El presidente de la Diputación, Luis López, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, firmaron ayer el convenio de colaboración para la reforma del edificio Multiusos de Portonovo. El acuerdo, en el marco del Plan Extra, otorga al Concello 900.000 euros para financiar una obra valorada en 1,25 millones de euros, de la que las arcas municipales aportan los 357.600 euros restantes. La obra permitirá reubicar dependencias municipales, en especial la de Servizos Sociais y quizás Deportes, cuyo edil, Marcos Guisasola, participó también en la firma como diputado provincial.
El proyecto propone una nueva distribución para mejorar la funcionalidad y accesibilidad del edificio. En el semisótano se retirará el club de piragüismo, en la planta baja habrá un espacio multiusos y se ampliarán las instalaciones. La primera planta contará con un espacio multiusos con cocina para cursos con acceso propio, la segunda planta se destinará a zona de despachos y sala de reuniones para servicios sociales, en la tercera planta se procederá a la renovación de las aulas de la escuela de mayores, con servicios informáticos y audiovisuales; y la planta bajo cubierta albergará una sala de estudios. Además de la redistribución de usos se llevan a cabo una serie de mejoras en el edificio como la renovación de la cubierta, de la fachada y del aislamiento térmico; el cambio del pavimento interior y renovación de escalones y rodapiés; la instalación de carpintería, madera, metálica y vidrios, y pintura y la construcción de tabique de ladrillo.
Después de recordar que el plazo de presentación de proyectos para la segunda convocatoria del Plan Extra finaliza el próximo 4 de noviembre, Luis López indicó que la colaboración de la Diputación con el Concello de Sanxenxo no se limita únicamente al Plan Extra, ya que este año recibe alrededor de 2,3 millones a través de programas del servicio de Cooperación como el Plan +Provincia y el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, así como 2,1 para iniciar la contratación del proyecto de mejora de la movilidad peatonal en la carretera provincial que une las localidades de Noalla y Aios.
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares o Sidonie, en el Río Verbena 2026 de Pontevedra
- El deporte inunda las calles de Pontevedra, a pesar de la lluvia
- El Cuponazo de la ONCE deja en Cuntis un premio de 40.000 euros
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- Pepe Solla: «Esta campaña va dirigida a más gente de la que somos conscientes»
- Desalojadas cinco viviendas en Ponte Caldelas por un escape de gas