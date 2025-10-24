Con motivo de la celebración del Samaín en la ciudad, el Concello de Pontevedra presentó su programa semanal de la «Noite dos Calacús». Uno de los aspectos más curiosos es el protagonismo obtenido por el pan de ánimas, una tradicional receta que se está recuperando en el municipio desde la edición pasada.

Capri comienza a llenar su escaparate con productos típicos. | Rafa Vázquez

De los cinco locales que participan ofreciendo este producto durante esta época tan señalada, Confitería Solla es uno de los que mejor encaja.

Un dulce con alma

«Como negocio que mantiene un estilo tradicional, nos encanta poder formar parte de esta gran iniciativa que sirve para recuperar un pedacito de nuestra cultura», expresa la voz al frente de la confitería, Maika Solla.

Tras el éxito conseguido el año pasado, «incluso más del que esperábamos», desde ayer ya tienen sus dulces panes de ánimas a la venta para todo el que quiera probarlo.

Cada panadería tiene su propia receta. «Lo que destaca al nuestro son las formas tan bonitas que les damos», arañas, esqueletos y otros personajes típicos de la festividad más terrorífica del año invaden el escaparate de Solla.

A diferencia de otras panaderías del programa, esta no utiliza ningún tipo de producto de temporada. Escapando de las castañas o las calabazas, centran todos sus esfuerzos en darle una forma atractiva al bollo dulce.

Por ello, los recomienda incluso como regalo o detalle para entregar a un niño o ser querido, ya que «son muy bonitos y están muy ricos».

Por otro lado, asegura que, en la cultura gallega, «casi todo se celebra con algo dulce o cualquier tipo de comida», por lo que anuncia que desde este fin de semana estará a la venta en la confitería un amplio abanico de productos típicos como los huesos de santo o los mazapanes.

Valora «muy positivamente» el poder recuperar una tradición, que reconoce que «no la conocía» antes de la propuesta del Concello de Pontevedra, que estrenó esta iniciativa el año pasado.

La tradición frente a las redes

En la época en la que predomina lo colorido, lo bonito y, en definitiva, lo que puede ser potencialmente publicable en redes sociales, algunos locales de hostelería se alejan de estas tendencias.

Es el caso de Confitería Solla, donde se valora «lo tradicional». Su propia encargada sostiene que «no soy muy amiga de las redes sociales», asegurando que el constante flujo de contenido vacío le «satura» en su día a día.

Esta es una de las razones por las que acogieron con tanta dedicación esta oportunidad. A pesar de desconocer la tradición por la que «se llevaba el pan a las iglesias para los fallecidos», garantiza que estudió y leyó para empaparse de información de cara a la realización del pan de ánimas.

La confitería inaugurada en 1967 cuenta «con público de todas las edades», por lo que, a pesar de que muchos jóvenes se inclinan hacia «los donuts, muffins o cruasanes rellenos de pistacho», otros tantos saben poner en valor el producto artesano y tradicional.

No obstante, adelanta que no fabrican grandes cantidades, «salen en función de la demanda, ya que piden un proceso largo».

Los fantasmas y las brujas ya toman los escaparates para los más golosos

El pan de ánimas no es el único postre apetecible en esta época del año. Son muchas las pastelerías o chocolaterías que ya llenan sus escaparates con productos temáticos de Samaín o Halloween, para los más modernos.Late&Late es uno de ellos. Desde el «bombón vampiro», relleno de praliné, hasta los «gorritos de bruja», también de chocolate, pero con barquillo y un toque de naranja, son algunos de los productos estrella durante la campaña.Cada año «se venden más», aseguran, destacando también las galletas con frases y formas de fantasma, bruja o momia, entre otras.En el otro extremo se encuentra Capri, que, con un corte más tradicional, opta por un clásico como los huesos de san Expedito, una masa frita aderezada con aguardiente o licor.